В августе на Казанке запретят пользоваться маломерными судами из-за триатлона

Эти ограничения не распространяются на суда, которые задействованы в подготовке и организации мероприятия Фото: Михаил ФРОЛОВ

11 и 12 августа на Казанке запретят пользоваться маломерными судами из-за проведения «Казанского триатлона». Об этом говорится в постановлении Кабмина Татарстана.

Согласно документу, запрет будет, конечно, временным и вводится для безопасности участников соревнований. Он будет действовать на участке от Кремлевской дамбы до «Миллениума». Пользоваться судами нельзя будет 11 августа с 9 утра до 17.00 и 12 августа с 4.30 до 13.00.

Эти ограничения не распространяются на суда, которые задействованы в подготовке и организации мероприятия.

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