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НовостиОбщество29 июля 2023 6:49

В Татарстане утонула 14-летняя девочка, перевернувшись с надувного матраса

В Татарстане две несовершеннолетние сестры перевернулись на надувном матрасе, одна из них утонула
Елена СКВОРЦОВА
Они плавали в месте необорудованном для купания

Они плавали в месте необорудованном для купания

Фото: Влад Комяков

В Аксубаевском районе Татарстана, 28 июля, утонула 14-летняя девочка. Вместе с сестрой они плавали на надувном матрасе, который перевернулся. Об этом рассказали в Главном Управлении МЧС России по республике.

Трагедия произошла на пруду, который находится в трех километрах от села Старое Ильдеряково. Две девочки, 14 и 17 лет, плавали на надувном матрасе. Он перевернулся и дети начали тонуть, это заметил очевидец. Ему удалось спасти старшую сестру. Затем он достал тело младшей сестры, которую спасти уже не удалось.

В МЧС отметили, что вместе с детьми приехали еще трое взрослых. Они плавали в месте необорудованном для купания.

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