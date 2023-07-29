В Татарстане утонула 14-летняя девочка, перевернувшись с надувного матраса

Они плавали в месте необорудованном для купания Фото: Влад Комяков

В Аксубаевском районе Татарстана, 28 июля, утонула 14-летняя девочка. Вместе с сестрой они плавали на надувном матрасе, который перевернулся. Об этом рассказали в Главном Управлении МЧС России по республике.

Трагедия произошла на пруду, который находится в трех километрах от села Старое Ильдеряково. Две девочки, 14 и 17 лет, плавали на надувном матрасе. Он перевернулся и дети начали тонуть, это заметил очевидец. Ему удалось спасти старшую сестру. Затем он достал тело младшей сестры, которую спасти уже не удалось.

В МЧС отметили, что вместе с детьми приехали еще трое взрослых. Они плавали в месте необорудованном для купания.

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