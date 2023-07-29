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НовостиОбщество29 июля 2023 6:30

На ремонт четырех военкоматов в Татарстане выделят более 162 млн рублей

Тендер на ремонт 4-х военкоматов появился на сайте госзакупок
Елена СКВОРЦОВА
Закончить работы необходимо до 1 декабря

Закончить работы необходимо до 1 декабря

Фото: Иван МАКЕЕВ

На ремонт четырех военкоматов в Татарстане выделят более 162 млн рублей Соответствующи тендер появился на сайте госзакупок.

В документе говорится о военном комиссариате Алькеевского и Спасского районов в селе Базарные Матаки, военкоматах Центрального и Автозаводского районов в Набережных Челнах и Рыбно-Слободского района, комиссариате в Нурлате.

Будущему подрядчику нужно будет приобрести и смонтировать оборудование, инвентарь, мебель, провести строительно-монтажные и благоустроительные работы. Сделать это необходимо до 1 декабря.

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