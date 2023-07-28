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НовостиОбщество28 июля 2023 18:07

В Татарстане локализовали очаг кори, выявлено 83 случая заражения

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре
Елена СКВОРЦОВА
Почти половина зараженных - дети

Почти половина зараженных - дети

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане локализовали очаг кори, выявлено 83 случая заражения. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, 41 человек из всех зараженных — иностранцы, а 39 — это несовершеннолетние. 67% не делали прививок от кори, а именно она является самой эффективной мерой профилактики.

Из ранних симптомов кори — на 3 или 4 день у человека начинает лицо и становится одутловатым, отекают веки. Сыпи в это время еще нет. Обычно она появляется на 5-й день. Отметим, что корь не имеет специфического лечения.

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