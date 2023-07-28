Более 27 тысяч билетов в учреждения культуры получили дети участников СВО в Казани

По словам специалистов, летом эта мера стала особенно востребованной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 27 тысяч билетов в учреждения культуры получили дети участников СВО по карте «Батыр» в Казани. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана со ссылкой на Управление социальной политики Исполкома города.

По словам специалистов, летом эта мера стала особенно востребованной. Данная льгота распространяется на 45 государственных, муниципальных и частных культурных учреждений. Кроме того, по этой карте ребята бесплатно посетили более 600 спортивных занятий.

Всего было выдано 3417 карт. Их получили дети мобилизованных, добровольцев и контрактников. Напомним, что получить карту «Батыр» можно в администрациях района.

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