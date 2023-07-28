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НовостиОбщество28 июля 2023 16:03

В Татарстане за первое полугодие 2023 в ДТП погибло 8 детей

Всего за 6 месяцев текущего года на республиканских дорогах зафиксировано 233 аварии с участием несовершеннолетних
Марина ДОЛГОВА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане за первое полугодие 2023 в ДТП погибло 8 детей. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник республиканского ГИБДД Рустем Гарипов.

Он уточнил, что всего за 6 месяцев текущего года на республиканских дорогах зафиксировано 233 аварии с участием несовершеннолетних. В их числе дети-пассажиры и пешеходы.

По словам главного госинспектора безопасности дорожного движения, в последние годы наблюдается снижение количества ДТП с участием детей. Однако каждое из них причиняет семьям непоправимую травму. Рустем Гарипов также напомнил, что детей необходимо перевозить только в специальных креслах.

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