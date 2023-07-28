Казанский «Рубин» заинтересовался защитником «Зенита» Арсеном Адамовым

Не исключён вариант с арендой Адамова. Фото: официальный сайт футбольного клуба

Как стало известно «КП-Казань», «Рубин» проявляет заинтересованность в защитнике «Зенита» Арсене Адамове. По информации «Комсомолки», футболист «сине-бело-голубых» находится в шорт-листе казанского клуба, который активно ищет крайних защитников.

Не исключён вариант с арендой Адамова. Напомним, Арсен выступает за «Зенит» с января 2022 года.

В минувшем сезоне в составе питерцев защитник отыграл 14 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.

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