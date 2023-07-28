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НовостиОбщество28 июля 2023 15:50

За 2023 год в Татарстане заболеваемость сифилисом выросла на 32,5%

В республике ситуация с инфекциями, передающимися половым путем, характеризуется как напряженная
Марина ДОЛГОВА

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 2023 год в Татарстане заболеваемость сифилисом выросла на 32,5%. Официальную статистику на пресс-конференции озвучила заместитель главврача Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Гузель Вафина.

По ее словам, на сегодняшний день в Татарстане ситуация с инфекциями, передающимися половым путем, характеризуется как напряженная. Только за первое полугодие 2023-года заболеваемость сифилисом увеличилась на 32,5%. В сельской местности цифры еще более плачевные – за 6 месяцев рост составляет 47%.

Гузель Вафина отметила, что у 86% заболевших проявлений сифилиса нет, поэтому люди не знают о заражении им. Кстати, наиболее часто сифилис распространяется среди трудовых мигрантов.

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