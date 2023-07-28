ФОТО: kzn.ru

В поселках двух районов Казани появятся пять новых площадок для сбора мусора, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Сообщается, что в Кировском и Московском районах столицы Татарстана установят дополнительные площадки для мусорных контейнеров этим летом. Эти участки будут ограждены и забетонированы. Площадки появятся в тех местах, где местные жители проходят или проезжают чаще всего.

Они будут установлены в поселке Куземетьево (ул. Куземетьевская, 65) и в жилом массиве Красная горка (ул. Объединенная, 25). В поселке Залесный оборудуют сразу две площадки по адресам: ул. Узянле, 3 и ул. Варшавская, 36. Кроме того новые контейнеры для сбора мусора установят в Адмиралтейской слободе по ул. Большая, 105.

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