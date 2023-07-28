Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани из-за аномальной жары дневные мероприятия перенесли на вечер, об этом сообщили в пресс-службе дирекции парков и скверов столицы Татарстана.

Как стало известно, в предстоящие выходные в республике ожидается знойная погода. Поэтому запланированные на выходные дни городские мероприятия в Казани пройдут по новому расписанию – в вечернее время.

Мастер-класс по шаффлу на бульваре «Ак Чәчәкләр» состоится в субботу, 29 июля, в 17:00.

В воскресенье, 30 июля, запланированный на полдень шахматный турнир в парке «Крылья Советов» начнется в 16:00.

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