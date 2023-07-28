С 31 июля движение по Воровского в Казани поэтапно ограничат

ФОТО: kzn.ru

С 31 июля движение по улице Воровского в Казани поэтапно ограничат. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города со ссылкой на комитет внешнего благоустройства исполкома столицы Татарстана.

Сообщается, что с 31 июля по 20 августа ограничение движения будет действовать около дома №40 по улице Фатыха Амирхана. С 21 до 31 августа планируется частично перекрыть проезжую часть рядом со зданием №55 по Адоратского.

Уточняется, что поэтапное ограничение движения автотранспорта связано с закольцовкой газопровода.

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