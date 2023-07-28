Роспотребнадзор по Татарстану назвал пляжи с нестандартными пробами воды

Всего в Татарстане функционирует 18 пляжей. Фото: Александра БУДАЕВА

По данным на 26 июля, Роспотребнадзор по Татарстану выявил пять пляжей с нестандартными лабораторными исследованиями воды по микробиологическим показателям.

Не соответствуют норме по микробиологическим показателям пляж «Нижнее Заречье» в Казани, а также пляжи в Набережных Челнах, Лаишево, Мамадыше и Бугульме.

По санитарно-химическим показателям не соответствуют казанские пляжи «Большое Лебяжье», «Нижнее Заречье», «Локомотив», а также пляж в Лаишево, заявила замглавы управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что в Татарстане в выходные ожидается до +37 градусов.

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