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НовостиНедвижимость28 июля 2023 13:37

Роспотребнадзор по Татарстану назвал пляжи с нестандартными пробами воды

В их число вошли пляжи в Казани, Лаишево, Набережных Челнах
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Всего в Татарстане функционирует 18 пляжей.

Всего в Татарстане функционирует 18 пляжей.

Фото: Александра БУДАЕВА

По данным на 26 июля, Роспотребнадзор по Татарстану выявил пять пляжей с нестандартными лабораторными исследованиями воды по микробиологическим показателям.

Не соответствуют норме по микробиологическим показателям пляж «Нижнее Заречье» в Казани, а также пляжи в Набережных Челнах, Лаишево, Мамадыше и Бугульме.

По санитарно-химическим показателям не соответствуют казанские пляжи «Большое Лебяжье», «Нижнее Заречье», «Локомотив», а также пляж в Лаишево, заявила замглавы управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что в Татарстане в выходные ожидается до +37 градусов.

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