Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июля 2023 13:05

В центре Казани иномарка столкнулась с автобусом

ДТП с участием легковушки и пассажирского транспорта произошло на улице Тази Гиззата
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В автобусе разбилось лобовое стекло.

В автобусе разбилось лобовое стекло.

Фото: скриншот

В пятницу, 28 июля, в центре Казани произошло ДТП с пострадавшими. На улице Тази Гиззата столкнулись внедорожник и автобус №10.

Предполагается, что водитель легкового автомобиля проезжал перекресток на красный цвет светофора. В результате аварии пострадали два человека: водитель общественного транспорта и пассажир автобуса, сообщает «Бизнес online».

Ранее в Ульяновской области скончалась жительница Казани, попавшая с сыновьями в ДТП.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram