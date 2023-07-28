В центре Казани иномарка столкнулась с автобусом

В автобусе разбилось лобовое стекло. Фото: скриншот

В пятницу, 28 июля, в центре Казани произошло ДТП с пострадавшими. На улице Тази Гиззата столкнулись внедорожник и автобус №10.

Предполагается, что водитель легкового автомобиля проезжал перекресток на красный цвет светофора. В результате аварии пострадали два человека: водитель общественного транспорта и пассажир автобуса, сообщает «Бизнес online».

Ранее в Ульяновской области скончалась жительница Казани, попавшая с сыновьями в ДТП.

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