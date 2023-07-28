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НовостиОбщество28 июля 2023 12:36

Владимир Путин объявил благодарность муфтию Татарстана

Почетной грамотой также наградили руководителя аппарата кабмина республики
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Камиля Самигуллина наградили за заслуги в подготовке и проведении празднования 1100-летия принятия ислама. Фото: ДУМ Татарстана

Камиля Самигуллина наградили за заслуги в подготовке и проведении празднования 1100-летия принятия ислама. Фото: ДУМ Татарстана

Президент России Владимир Путин объявил благодарность муфтию Татарстана Камилю Самигуллину за заслуги в подготовке и проведении празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации.

За достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой президента России также был награжден руководитель аппарата кабмина Татарстана Шамиль Гафаров.

Ранее стало известно, что в Татарстане запретят ввоз овец для Курбан-байрама из других регионов.

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