В Йошкар-Оле работнице цеха полуфабрикатов оторвало руку

Оборудование, на котором женщина получила травму. Фото: пресс-служба СУ СКР по Марий Эл

В четверг, 27 июля, в Йошкар-Оле в цехе по производству полуфабрикатов 45-летней женщине оторвало руку. Следственный отдел СУ СКР по Марий Эл проводит по факту происшествия проверку.

По версии следствия, женщина использовала специализированное оборудование, в результате чего - лишилась конечности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По итогам доследственной проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба следкома.

Напомним, ранее житель Марий Эл получил 19 лет за убийство сожительницы на глазах у малолетней дочери.

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