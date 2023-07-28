В Альметьевске из-за разгерметизации нефтепровода произошло загрязнение почвы

Специалисты взяли пробы почвы. Фото: Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора

Загрязнение почвы площадью 198 кв.м произошло в результате разгерметизации нефтепровода в Альметьевске. Соответствующее сообщение получили в Волжско-Камском межрегиональном управлении Росприроднадзора 27 июля. Инцидент произошел неподалеку от микрорайона «Дружба».

«В результате разгерметизации сборного нефтепровода от скважины 27159 до ГЗУ-12Б НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «ТАТНЕФТЬ им. В.Д. Шашина» произошло загрязнение почвы нефтепродуктами площадью 198 кв.м», - сообщили в ведомстве.

Специалисты взяли пробы загрязненной и фоновой почв, чтобы установить концентрацию веществ. После проведения лабораторных исследований будет приниматься решение о санкциях в отношении виновника.

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