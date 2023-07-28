В Набережных Челнах будут судить сотрудницу полиции, которая пырнула ножом сожителя

Инцидент произошел 12 июня 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережночелнинский городской суд поступило уголовное дело в отношении сотрудницы отдела полиции №1 «Автозаводский». Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве орудия. Потерпевшим выступает сожитель.

Инцидент произошел 12 июня 2023 года. По версии следствия, подозреваемая умышленно со значительной силой нанесла сожителю не менее одного удара в живот ножом. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба суда.

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