Перевозчики Казани попросили Минтранс РТ помочь установить кондиционеры в автобусах

Пассажиры жалуются на духоту внутри салона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе на Казань обрушилась 30-градусная жара. Люди в автобусах начали жаловаться на духоту. Перевозчики отследили эти обращения в том числе и оставленные в соцсетях.

Ассоциация автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана в связи с этим обратилось к главе Минтранса республики Фариту Ханифову с просьбой принять решение об установке кондиционеров в автобусах.

Перевозчики предлагают вместе проработать этот вопрос с ведомством. По их мнению, тут нужно для начала понять, будут ли обещанные новые автобусы поступать в город уже с кондиционерами, а также как это отразится на расход топлива и обслуживание. Главное тут, кто именно возьмет на себя затраты на их установку. В АТП Татарстана отмечают, что сейчас кондиционер только для одного автобуса обойдется в 700 тысяч рублей. Если это бремя ляжет на плечи перевозчиков, то, видимо, придется поднимать плату за проезд.

Также АТП Татарстана волнуют и другие моменты. Перевозчики предлагают делать соответствующие наклейки на автобусы, которые оборудованы кондиционерами, а также на остановках открывать только одну дверь, чтобы горячий воздух с улицы не заполнял салон.

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