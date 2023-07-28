Лицеист из Казани выиграл серебро в финале чемпионата по профмастерству

Ильсаф занял второе место по компетенции «Полиграфические технологии». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лицеист из Казани выиграл серебро в национальном финале чемпионата по профессиональному мастерству. Речь идет об ученике многопрофильного лицея №187 Ильсафе Хабибуллине.

Ильсаф занял второе место по компетенции «Полиграфические технологии» среди юниоров. Его конкурентами стали четыре участника из Новосибирска, Москвы, Саратова и Уфы. Казанскому лицеисту удалось выйти в финал благодаря набранным баллам на итоговом срезе чемпионата. Его наставником стал прошлогодний золотой призер по компетенции «Полиграфические технологии» Даниил Грачев.

Отметим, чемпионат проходит в Московском издательско-полиграфическом колледже имени Ивана Федорова.

Напомним, выпускник из Набережных Челнов сдал ЕГЭ на 200 баллов.

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