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НовостиОбщество28 июля 2023 10:16

Лицеист из Казани выиграл серебро в финале чемпионата по профмастерству

Речь идет об ученике многопрофильного образовательного учреждения №187 Ильсафе Хабибуллине
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Ильсаф занял второе место по компетенции «Полиграфические технологии».

Ильсаф занял второе место по компетенции «Полиграфические технологии».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лицеист из Казани выиграл серебро в национальном финале чемпионата по профессиональному мастерству. Речь идет об ученике многопрофильного лицея №187 Ильсафе Хабибуллине.

Ильсаф занял второе место по компетенции «Полиграфические технологии» среди юниоров. Его конкурентами стали четыре участника из Новосибирска, Москвы, Саратова и Уфы. Казанскому лицеисту удалось выйти в финал благодаря набранным баллам на итоговом срезе чемпионата. Его наставником стал прошлогодний золотой призер по компетенции «Полиграфические технологии» Даниил Грачев.

Отметим, чемпионат проходит в Московском издательско-полиграфическом колледже имени Ивана Федорова.

Напомним, выпускник из Набережных Челнов сдал ЕГЭ на 200 баллов.

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