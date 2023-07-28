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НовостиОбщество28 июля 2023 8:35

В Татарстане мошенники предлагают пенсионерам индексацию пенсии

Им приходят соответствующие письма на электронную почту
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Об индексации пенсии можно узнать через портал Госуслуг.

Об индексации пенсии можно узнать через портал Госуслуг.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане мошенники предлагают пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста индексацию пенсии. Им приходят соответствующие письма на электронную почту, сообщает Социальный фонд России.

Сотрудники фонда предупредили жителей о том, что не стоит переходить по подозрительным ссылкам в письмах или сообщениях. Также не нужно сообщать неизвестным лицам свои персональные данные.

Отметим, в России законодательно предусмотрена индексация пенсионных выплат. Однако об этом можно узнать через портал Госуслуг.

Напомним, жительница Казани перевела мошенникам более 2,5 миллионов рублей.

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