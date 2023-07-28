В Татарстане мошенники предлагают пенсионерам индексацию пенсии

Об индексации пенсии можно узнать через портал Госуслуг. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане мошенники предлагают пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста индексацию пенсии. Им приходят соответствующие письма на электронную почту, сообщает Социальный фонд России.

Сотрудники фонда предупредили жителей о том, что не стоит переходить по подозрительным ссылкам в письмах или сообщениях. Также не нужно сообщать неизвестным лицам свои персональные данные.

Отметим, в России законодательно предусмотрена индексация пенсионных выплат. Однако об этом можно узнать через портал Госуслуг.

Напомним, жительница Казани перевела мошенникам более 2,5 миллионов рублей.

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