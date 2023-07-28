Смертельное ДТП в селе: 11-летний мальчик попал под колеса трактора

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего

В селе Сидельниково Звениговского района утром 28 июля под колесами трактора оказался 11-летний мальчик. В результате происшествия ребенок погиб, сообщает пресс-служба ГИБДД Марий Эл.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

- На место выехал начальник Управления ГИБДД МВД по республике Юрий Есипов, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Татарстане ехавшая на море семья попала в ДТП, погибли двое детей.

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