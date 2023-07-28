В Татарстане в июне годовая инфляция была ниже общероссийского уровня

В Татарстане произошло удорожание овощной продукции. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане в июне 2023 года годовая инфляция была ниже общероссийского уровня (3,3%). Этот показатель в республике составил 2,2%, сообщает пресс-служба Нацбанк по РТ.

К ускорению годового роста цен в регионе привели ослабление рубля, повышение спроса на ряд непродовольственных товаров и увеличение туристического потока. Также произошло удорожание овощной продукции из-за завершения запасов прошлогоднего урожая и увеличение доли импортной продукции на рынке.

Как отметили в пресс-службе Банка России, годовая инфляция по стране в 2023 году составит 5-6,6%. А в 2024 году этот показатель вернется к 4%.

Напомним, в Татарстане с начала 2023 года инфляция составила 1,8%.

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