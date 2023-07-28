В Набережных Челнах опровергли информацию о заражении женщины гепатитом после хиджамы

Специалисты просят более критически относится к источникам информации из социальных сетей и доверять лишь официальным. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Набережных Челнах женщина заразилась гепатитом после процедуры кровопускания. Информация об этом распространилась в социальных сетях.

Речь идет о пожилой женщине, которая с помощью процедуры хиджамы хотела обновить кровь. Однако оказалось, что один из клиентов услуги был болен гепатитом. Это якобы произошло в городской поликлинике №3.

Как отметили в пресс-службе Управления здравоохранения Набережных Челнов, такой пациентки в этом медицинском учреждении не зафиксировано. Информацию о заражении они также опровергли. В связи с этим специалисты просят более критически относится к подобным источникам и доверять лишь официальным.

Напомним, в Татарстане с начала года мышиной лихорадкой заразились почти 400 человек.

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