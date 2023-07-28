В Казани особняк с бассейном и зимним садом выставлен на продажу за 200 млн рублей

Также в доме есть спа-комплекс

В исторической части Казани, в пяти минутах ходьбы от Волги, на продажу выставлен особняк за 200 миллионов рублей.

Продавец уточняет, что, несмотря на близость к центру города, дом расположен в тихом и скрытом от суеты месте. На участке с ландшафтным дизайном помимо основного дома есть двухэтажный дом с летней и утепленной зимней кухней, комнатами отдыха, гараж, фонтан.

Площадь основного дома – более 800 кв.м. Здесь имеются спа-комплекс с семиметровым бассейном, тренажерный зал, кухня-столовая с имитацией русской печи, каминный зал, библиотека, зимний сад, кабинет, спальни, кинотеатр и другое.

Над мансардным этажом расположена смотровая площадка, представляющая собой просторную светлую комнату с круговым обзором. Оттуда, по словам продавца, открывается красивый вид на Волгу и Казанский кремль.

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