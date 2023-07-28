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НовостиНедвижимость28 июля 2023 6:57

В Татарстане свыше 2,3 тысячи котельных подготовлены к новому отопительному сезону

Это 74% от поставленного плана
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
К новому отопительному сезону готовы 2,5 тысячи объектов образования.

К новому отопительному сезону готовы 2,5 тысячи объектов образования.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане свыше 2,3 тысячи котельных подготовлены к отопительному сезону 2023-2024 годов. Это 74% от поставленного плана, сообщает пресс-служба Минстроя республики.

К новому отопительному сезону готовы 2,5 тысячи объектов образования, также работы завершены на 1,6 тысячи объектов здравоохранения (77%).

Представители Альметьевского, Лениногорского, Менделеевского районов и Министерства молодежи региона на заседании отчитались в подготовке к запуску тепла.

Напомним, в Казани еще в апреле начали подготовку к новому отопительному сезону.

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