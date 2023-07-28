В Набережных Челнах объяснили формирование очереди на капремонт домов

В управляющих компаниях анализируют количество обращений по каждому дому, после чего проверяют их объективность Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время объезда многоквартирных домов первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев объяснил, как определяется очередность капремонта.

По словам чиновника, в управляющих компаниях анализируют количество обращений по каждому дому, после чего проверяют их объективность.

«Если кровле 20 лет, но нет никаких протечек и деформации, мы ее не трогаем. Нет принципа работы ради работы. Жители влияют на очередность, работая с управляющей компанией, показывая и раскрывая проблемы», — пояснил замруководителя исполкома.

Ранее мы сообщали, что в Казани не хватает денег на капремонт домов со средств спецсчета.

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