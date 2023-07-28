Казанский зоопарк анонсировал прибытие слона в ближайшие два месяца

Слон в зоопарке Казани появится в августе-сентябре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казанском зоопарке ожидают прибытия слона в ближайшие два месяца. Животное до сих пор не привезли из-за возникших технических и юридических вопросов.

«Слон ожидается в этом сезоне – в августе-сентябре. Животное уже подобрано», — цитирует «Бизнес Онлайн» пресс-службу зоопарка.

Помимо этого, в зоопарке анонсировали появление жирафа. Но в этом случае конкретных сроков назвать не смогли.

Ранее мы сообщали, что Казанский зоопарк пополнился грифовыми цесарками.

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