Сотрудники ведомства изучают камеры видеонаблюдения, опрашивают очевидцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция Казани начала проверку после информации о работающих подростках на крыше по факту привлечения несовершеннолетних к опасным видам работ. Инцидент произошел на улице Ямашева в столице Татарстана.

Информация о подростках, которые работают на крыше без страховки, появилась сегодня в социальных сетях. УМВД России по Казани сообщили, что в данный момент ведется проверка и изучение всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники ведомства изучают камеры видеонаблюдения, опрашивают очевидцев.

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