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НовостиОбщество27 июля 2023 17:43

В Казани снесут 16 незаконных торговых объектов

Распоряжение подписал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров
Елена СКВОРЦОВА
С начала года было демонтировано 123 торговых объекта

С начала года было демонтировано 123 торговых объекта

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Казани снесут 16 незаконных торговых объектов. Распоряжение со списком точек подписал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Собственников данных объектов не удалось установить. Согласно документам, они должны самовольно демонтировать постройки. Если они не сделают этого до конца июля, до в период с 1 августа по 29 октября они будут перенесены на базу хранения в принудительном порядке.

Отметим, что с начала года было демонтировано 123 торговых объекта.

Список объектов:

ул.Ломжинская, вблизи дома № 2а;

ул.Декабристов, вблизи дома № 8;

ул.Адоратского, вблизи дома № 15;

ул.Абсалямова, вблизи дома № 25;

ул.Академика Глушко, вблизи дома № 28;

ул.Беломорская, вблизи дома № 73;

ул.Максимова, вблизи домов № 2 и № 27;

ул.Рихарда Зорге, вблизи домов № 57 и № 66;

ул.Академика Парина, вблизи дома № 6;

ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома № 9;

ул.Вишневского, вблизи дома № 51/1 (два объекта);

ул.Борисковская, вблизи дома № 82

ул.Дементьева, земельный участок с кадастровым номером 16:50:220527:681.

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