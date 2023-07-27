Опубликована программа фестиваля «Итиль», который пройдет в Казани 12 августа

Начало фестиваля в 12.00. Фото: Денис Гордийко с сайта kzn.ru

Опубликована программа этнического фестиваля «Итиль», который пройдет в Казани 12 августа в парке имени Горького. Он стартует в 12.00 и продолжится до 22.00. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана.

В этот день гости фестиваля смогут познакомиться с современной музыкой народов Поволжья, мастер-классы для детей, дегустации национальных блюд, выставки и ярмарки изделий ручной работы.

Также в программе лекции, встречи, различные дискуссии, спецпоказ фильма от татарстанского режиссера Ильшата Рахимбая «Микулай». Кто станет хедлайнером этого дня, пока не сообщается.

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