На строительство второй линии метро в Казани выделят 932 млн рублей

Планируется, что работы должны быть выполнены до 1 декабря этого года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На строительство второй линии метрополитена в Казани выделят 932 млн рублей. Такой тендер опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком проекта выступил «Главстрой Татарстана». Подать свою заявку подрядчики могут с 27 июля по 4 августа.

В документе говорится, что деньги будут направлены на продолжение возведения первого участка второй линии метро. Сюда входит установка лестничных сходов на станции «Академика Сахарова», а также работы в тоннеле «100-летие ТАССР».

Планируется, что работы должны быть выполнены до 1 декабря этого года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram