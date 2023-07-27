Потенциальные подрядчики могут подать заявки с 27 июля по 4 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Кремля в Казани сделают ремонт за 694 млн рублей. Такой тендер появился на сайте госзакупок. Потенциальные подрядчики могут подать заявки с 27 июля по 4 августа.

Согласно документу нужно будет сделать ремонт и благоустроить территорию Казанского Кремля, установить естественную вентиляцию в туалетных комнатах мечети, заменить систему звукоусиления.

Кроме того, от победителя тендера потребуется поработать с внутренними инженерными сетями, системой мультимедийного оснащения и благоустройство территории.

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