Последний раз максимальные температурные показатели во втором месяце лета были зарегистрированы в 2010 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

В июле Татарстан останется без температурных рекордов. Об этом рассказали в мэрии Казани со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

По словам специалиста, последний раз максимальные температурные показатели во втором месяце лета были зарегистрированы в 2010 году. Он отметил, что ожидается жаркая погода, но точно не рекордная.

Напомним, что 28 и 29 июля, по прогнозам синоптиков, будут жаркими и с неустойчивой погодой. Местами ожидаются грозы и град, усиления ветра. Ночью температура воздуха будет от 15 до 22 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до 31-36 градусов. Подробный прогноз можно посмотреть здесь.

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