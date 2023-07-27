В Татарстане 29 июля пройдет Фестиваль колокольного звона

В этом году он будет посвящен 1035-летию крещения Руси Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане, в поселке Алексеевское, 29 июля пройдет Фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны — 2023». Начало мероприятия в 10.00.

В этом году он будет посвящен 1035-летию крещения Руси и в нем примут участие звонари из России и Беларуси.

Помимо выступления творческих коллективов, для гостей будут организованы другие площадки: ярмарка изделий народных промыслов, выставка народной кухни, ремесленные мастер-классы, мастер-класс по колокольному звонку, спортивные старорусские состязания. Также там будет презентована выставка военной техники.

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