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НовостиОбщество27 июля 2023 15:35

Строительство парка «Манзара» не начнется в Казани в 2023 году

В эскизный проект вносятся изменения
Елена СКВОРЦОВА
На сегодняшний день в эскизный проект пространства вносят изменения

На сегодняшний день в эскизный проект пространства вносят изменения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строительство парка «Манзара» не начнется в Казани в 2023 году. На текущий год не предусмотрено финансирование, сообщили в группе «Стратегия развития Казанки».

На сегодняшний день в эскизный проект пространства вносят изменения, которые связаны с территорией бывшего парка «Кырлай». Одна из главных задача, увязать работу с гидротехническим сооружением, которым является территория парка, защищающая другую часть города от подтопления.

Напомним, что проект разработан специалистами архитектурного бюро Orchestra Design и «Архдесанта».

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