28 и 29 июля, по прогнозам синоптиков, будут жаркими и с неустойчивой погодой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жаркая погода сохранится в Татарстане до конца июля. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

28 и 29 июля, по прогнозам синоптиков, будут жаркими и с неустойчивой погодой. Местами ожидаются грозы и град, усиления ветра. Ночью температура воздуха будет от 15 до 22 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до 31-36 градусов.

В воскресенье, 30 июля, ожидаются дожди и усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Местами возможен град. Днем воздух прогреется до 26-31 градусов. На востоке республики до 35.

31 июля, по предварительному прогнозу ожидается до 24-29 градусов, а на востоке до 33.

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