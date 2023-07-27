Эта территория была оставлена жителями в 17-16 веках до нашей эры. Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

На месте реконструкции трассы М-7 в Татарстане найдены погребения эпохи железного и бронзового века. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

В ведомстве рассказали, что объект «Чимбашской стоянки I» был найден в 2021 году во время проведения историко-культурной экспертизы территории. В конце июня 2023 археологи начали исследовать его.

Эта территория была оставлена жителями в 17-16 веках до нашей эры. Сейчас там находят предметы быта того периода, фрагменты костей животных. Ученые также обнаружили порядка 30 погребений, где помимо останков находя элементы костюмов, височные подвески, бронзовые наконечники стрел.

Все находки и материалы после лабораторного изучения будут переданы в государственный музейный фон.

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