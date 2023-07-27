В Татарстане расширили круг лиц, которые бесплатно могут получать юридическую помощь

Изменения внесены в закон «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане расширили категории участников СВО, которые бесплатно могут получать юридическую помощь. С июля этого года на нее могут рассчитывать военнослужащие, сотрудники Росгвардии, мобилизованные, участники-добровольцы, а также члены семей. Такие изменения внесены в закон «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан», сообщили в минюсте республики.

Так, бесплатную юрпомощь могут получать не только те, кто сейчас находится в зоне СВО, но и те, кто уже вернулся, а также лица, которые выполняли боевые задачи с мая 2014 года, рассказал первый замминистра Айнур Галимов.

Специалисты могут консультировать по вопросам выплат и льгот, а также оказывать помощь по вопросам признания лиц умершими или без вести пропавшими.

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