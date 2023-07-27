Главного энергетика «Алабуга Девелопмент» заключили под стражу

Мужчина проведет в камере СИЗО минимум два месяца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот четверг, 27 июля, в Набережных Челнах суд арестовал до 25 сентября главного энергетика ООО «Алабуга Девелопмент». Данное решение пока не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.Напомним, топ-менеджера задержали с поличным при получении им крупной взятки. Стали известны подробности операции, которую провели сотрудники ФСБ.

Как установило следствия, мужчина, пользуясь своим положением, содействовал директору фирмы-подрядчика в заключении контрактов с ООО «Алабуга Девелопмент». За это он просил откат в виде взятки на сумму 2,2 миллиона рублей.

Во вторник, 25 июля, он встретился в одном из придорожных кафе Татарстана с тем самым директором, чтобы получить первую часть требуемой суммы. К этому времени руководитель фирмы-подрядчика уже сходил в ФСБ и рассказал о происходящим. Поэтому дальше все происходило под пристальным вниманием силовиков.

Под их руководством директор передал топ-менеджеру 500 тысяч рублей, 340 тысяч из которых были муляжом. Все это было после задержания изъято у мужчины из машины и приобщено к уголовному делу о получении крупной взятки в качестве вещественных доказательств.

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