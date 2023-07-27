ОБЭП в УМВД по Набережным Челнам возглавил Тимур Амирханов

Бывший руководитель ОБЭП Набережных Челнов Сабир Акчурин покинул должность в мае 2023 года. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новым главой отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Набережным Челнам назначен Тимур Амирханов.

Бывший руководитель ОБЭП автограда Сабир Акчурин покинул должность в мае 2023 года, уйдя на пенсию по выслуге лет. Временно исполняющим обязанности главы отдела с того момента и по настоящее время был Сергей Балабанов, сообщает «Татар-информ».

Ранее стало известно, что Гендиректором СИБУР-Татарстан назначен Айрат Сафин.

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