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НовостиОбщество27 июля 2023 13:16

ОБЭП в УМВД по Набережным Челнам возглавил Тимур Амирханов

До него обязанности исполнял Сергей Балабанов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Бывший руководитель ОБЭП Набережных Челнов Сабир Акчурин покинул должность в мае 2023 года.

Бывший руководитель ОБЭП Набережных Челнов Сабир Акчурин покинул должность в мае 2023 года.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новым главой отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Набережным Челнам назначен Тимур Амирханов.

Бывший руководитель ОБЭП автограда Сабир Акчурин покинул должность в мае 2023 года, уйдя на пенсию по выслуге лет. Временно исполняющим обязанности главы отдела с того момента и по настоящее время был Сергей Балабанов, сообщает «Татар-информ».

Ранее стало известно, что Гендиректором СИБУР-Татарстан назначен Айрат Сафин.

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