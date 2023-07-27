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НовостиОбщество27 июля 2023 12:43

В Татарстане при строительств трассы М-7 обнаружили старое кладбище

Погребение относится к эпохе железного и бронзового века
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Объект археологии «Чишмабашская стоянка I» выявили еще в 2021 году.

Объект археологии «Чишмабашская стоянка I» выявили еще в 2021 году.

Фото: Юлия АЛЕХИНА

В Актанышском районе Татарстана при строительстве трассы М-7 обнаружили старое кладбище. Захоронение нашли рядом с деревней Байсарово.

Сам объект археологии «Чишмабашская стоянка I» выявили еще в 2021 году в ходе историко-культурной экспертизы территории, прилегающей к участку реконструкции трассы. В конце июня 2023 года археологи стали исследовать объект.

Ученые нашли почти 30 погребений, относящихся к эпохе железного и бронзого века. Кроме останков в захоронениях встречаются элементы костюма, бронзовые пряжки, височные подвески, наконечники стрел и не только, сообщает «Татар-информ».

Ранее в Зеленодольске предприниматель начал строить дом для многодетной семьи погорельцев.

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