Онкологи Набережных Челнов прооперировали в один день супругов с опухолями

Женщина наблюдает за своим мужем, который еще с трудом разговаривает. Фото: пресс-служба Горздрава Набережных Челнов

Хирурги онкодиспансера Набережных Челнов в один вечер прооперировали семейную пару из Елабуги, которая вместе уже 45 лет.

Новообразования в желудке и кишке у супругов обнаружили в ходе диспансеризации на ранней стадии. Чтобы сохранить внутренние органы, онкологи провели малоинвазивные операции пациентам. Все прошло успешно.

Супругов разместили рядом в реанимации, чтобы они смогли видеть друг друга. Женщина наблюдает за своим мужем, который еще с трудом разговаривает. Сейчас пара чувствует себя хорошо и готовится к выписке, сообщает пресс-служба горздрава Набережных Челнов.

Ранее казанские врачи успешно провели операцию по трансплантации стволовых клеток.

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