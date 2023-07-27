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НовостиАвто27 июля 2023 11:44

В центре Казани из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка

Затор отмечается при повороте от Лево-Булачной в сторону Пушкина
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В целом в Казани пробки составляют 3 балла.

В целом в Казани пробки составляют 3 балла.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 27 июля, в Казани образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП и сломанного автовоза, сообщают очевидцы. Фура встала при повороте от улицы Лево-Булачной в сторону улицы Пушкина, перекрыв собой несколько полос движения.

По данным сервиса Яндекс.Карты, в Казани пробки составляют 3 балла, однако на участке от Лево-Булачной до пересечения Пушкина с Бутлерова дороги все также остаются красного цвета.

Напомним, ранее на подъезде к Иннополису произошла авария с летальным исходом.

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