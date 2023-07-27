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НовостиОбщество27 июля 2023 10:51

В Казани расходы на зарплаты работников муниципальных учреждений выросли на 16%

Всего было потрачено более 14,1 миллиарда рублей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В Казани работает свыше 37,6 тысячи сотрудников муниципальных учреждений.

В Казани работает свыше 37,6 тысячи сотрудников муниципальных учреждений.

Фото: Евгения ГУСЕВА

За шесть месяцев 2023 года на оплату труда работников муниципальных учреждений в Казани ушло более 14,1 миллиарда рублей - это на 16% больше, чем за прошлый период. Соответствующая информация опубликована в сборнике документов исполкома города.

По данным на 1 июля, в Казани работает свыше 37,6 тысячи сотрудников муниципальных учреждений и более 1,6 тысячи муниципальных служащих. Расходы на зарплаты последних составили свыше 834 тысяч за первое полугодие 2023 года.

Ранее стало известно, сколько получают учителя в Казани.

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