В Казани на организацию пассажирских перевозок направят два миллиона рублей

Эти средства направят как на автобусы, так и на трамваи с троллейбусами. Фото: Алина НИЗАМОВА

Власти Казани на организацию регулярных пассажирских перевозок направят два миллиона рублей. Речь идет о периоде с 2023 по 2028 года. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

Согласно постановлению, средства выделяются для автобусов, троллейбусов и трамваев. Заказчиком выступает комитет по транспорту исполкома столицы Татарстана.

Из общей суммы 126 430 рублей уйдут на автобусы, 26 130 рублей - на троллейбусы и трамваи.

Напомним, на строительство дорог под Казанью выделят 824 миллиона рублей.

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