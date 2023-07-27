Чаще всего школьники посещали Казанскую городскую филармонию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани 48,5 тысячи школьников оформили «Пушкинскую карту». Благодаря этому с начала 2023 года они получили более 25 тысяч билетов на культурные мероприятия, сообщает пресс-служба мэрии города.

Чаще всего школьники посещали Казанскую городскую филармонию, КДК имени Ленина, культурные центры «Московский» и «Сайдаш», а также ДК «Железнодорожников».

Отметим, оформить «Пушкинскую карту» можно в приложении «Госуслуги Культура». Она действует в России с 2021 года. По ней лица от 14 до 22 лет могут посещать культурные мероприятия за государственный счет с номиналом в пять тысяч рублей.

Напомним, по Пушкинской карте стала доступна покупка билетов в Казанский зооботсад.

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