В Казани установили размер платы за вывоз жидких бытовых отходов

Тариф утвержден с учетом затрат на прием и очистку гарантирующей организацией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Казани утвердили размер платы за вывоз жидких бытовых отходов (ЖДО). Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

Согласно постановлению, вывоз ЖДО без НДС за квадратный метр в месяц обойдется в 14,3 рубля, а с НДС - 17,2 рубля. Этот тариф утвержден с учетом затрат на прием и очистку гарантирующей организацией.

Отметим, тариф касается нанимателей по договорам социального найма и найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также собственников квартир в многоквартирных домах.

Напомним, власти Казани считают, что осенью 2023 года из города некуда будет вывозить мусор.

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