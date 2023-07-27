В Казани пяти новым улицам Советского и Приволжского районов дали названия

В Советском районе Казани появились четыре новые улицы. Фото: Александр БОЙКО

Пяти новым улицам Советского и Приволжского районов Казани дали названия. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

Согласно документу, имя советского и российского государственного деятеля, генерал-лейтенанта внутренней службы Николая Демидова будет носить улица в Приволжском районе. Новые названия появятся и в Советском районе столицы Татарстана. Речь идет об улицах «Елочная - Елочная урамы», «Гаилэ Учагы - Гаилә Учагы урамы», «Алтынчэч - Алтынчэч урамы», «Яшел Бишек - Яшел Бишек урамы».

Напомним, в Казани почти неделю не работают табло на остановках.

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