В Казани на строительство тепловода выделят почти полмиллиона рублей

Протяженность нового тепловода составит 9,1 километра. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани на строительство магистрального тепловода №5 выделят 413,7 миллиона рублей. Речь идет об участке от Казанской ТЭЦ-1 до котельной «Горки». Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, целью проекта является создание технической возможности подключения новых площадок в районе улиц Даурской, Родины и Аделя Кутуя. Работы будут идти на площади 379 гектаров.

Протяженность нового тепловода составит 9,1 километра. Работы необходимо будет выполнить до 31 октября. Подать заявку на участие в тендере можно до 7 августа. Победителя определят 21 августа.

Напомним, мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на август.

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