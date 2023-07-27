«Список уже есть»: пранкеры Вован и Лексус в Казани поделились ближайшими планами

Вован и Лексус отметили, что они даже мечтать не могли сделать пранк над определенными людьми. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Знаменитые российские пранкеры Вован и Лексус приехали в Казань на международный фестиваль кино «RТ. Док: Время героев». Они поделились своими планами на ближайшее время.

«Кто следующий? Мы готовим новые пранки, список у нас есть в целом. Вы можете знать, что сейчас мы в процессе», — ответил на вопрос корреспондента «КП-Казань» Вован.

Имен будущих «жертв», правда, пранкеры раскрывать не стали. Оно и логично, ведь это может помешать созданию их новых пранков, учитывая что это довольно трудоемкий процесс.

«Не все наши творения получаются, потому что это довольно сложно. Но если сегодня не получилось, почему бы не попробовать в какое-то другое время?» — поделились Вован и Лексус. — «Периодически нам удается сделать пранки с теми людьми, о которых мы даже мечтать не могли. Джордж Буш, Генри Киссинджер — все-таки нам это удается и удается задавать вопросы, которые им бы хотел задать весь мир».

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